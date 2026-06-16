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Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle Amboise

Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle Amboise

Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle Amboise vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Montée de l'Emir Abd el Kader

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : 17.3 17.3 17.3 Tarif de base plein tarif

Amboise

Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR
17.3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Dans le cadre de la saison 2026 VOYAGEZ COMME DES ROIS
CONFÉRENCE Les récits de voyageurs du XIXe siècle par Eudes d’Orléans
17.3  .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 

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English :

As part of the 2026 %AB TRAVEL LIKE KINGS %BB season
LECTURE: Travel Accounts from the 19th Century by Eudes d’Orléans

L’événement Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37

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