Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle Amboise vendredi 10 juillet 2026.

Amboise

Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre de la saison 2026 VOYAGEZ COMME DES ROIS

CONFÉRENCE Les récits de voyageurs du XIXe siècle par Eudes d’Orléans

17.3 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 2026 %AB TRAVEL LIKE KINGS %BB season

LECTURE: Travel Accounts from the 19th Century by Eudes d’Orléans

L’événement Conférence Les récits de voyageurs du XIXe siècle Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37