Le Solstice d’Amboise, Choeur de l’ensemble Chanteloire au château royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une soirée pour célébrer en musique l’arrivée de l’été avec l’ensemble Chanteloire et leur concert “Passions” au château royal d’Amboise.

Célébrer en musique l’arrivée de l’été !

Sous la direction de Thibault Cablé depuis 2018, l’Ensemble Chanteloire continue d’écrire son histoire ambacienne depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les, le temps d’une soirée, dans la cour d’honneur du château royal d’Amboise et laissez-vous porter au travers de leur répertoire Passions”.

À quelle heure ? 20h30

Sur réservation. 12 .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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English :

An evening of music to celebrate the arrival of summer with the Chanteloire ensemble and their ?Passions? concert at the Château Royal d’Amboise.

L’événement Le Solstice d’Amboise, Choeur de l’ensemble Chanteloire au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37