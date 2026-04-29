Pique-nique panoramique du 14 juillet Amboise
Pique-nique panoramique du 14 juillet Amboise mardi 14 juillet 2026.
Amboise
Pique-nique panoramique du 14 juillet
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !
Le 14 juillet
Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !
Comment faire ?
Rien de plus simple ! Réservez vos billets sur le site internet du château, présentez-vous au château avec votre pique-nique, installez-vous sur les pelouses et profitez d’une soirée avec vue panoramique sur la Loire, coucher de soleil et bonne musique ! Un régal !
-14 juillet Flomyna, Reprises polyphoniques de variétés françaises et étrangères
À noter
-Animaux interdits
-Restauration non incluse
-Accès aux jardins uniquement
-Réservation obligatoire 16 .
Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98
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English :
Enjoy a relaxing picnic in the château grounds, with views over the Loire and an open-air concert!
L’événement Pique-nique panoramique du 14 juillet Amboise a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37
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