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Pique-nique panoramique du 14 juillet Amboise

Pique-nique panoramique du 14 juillet Amboise

Pique-nique panoramique du 14 juillet Amboise mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Montée de l'Emir Abd el Kader

Ville : 37400 Amboise

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Amboise

Pique-nique panoramique du 14 juillet

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !
Le 14 juillet
Profitez d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air !

Comment faire ?
Rien de plus simple ! Réservez vos billets sur le site internet du château, présentez-vous au château avec votre pique-nique, installez-vous sur les pelouses et profitez d’une soirée avec vue panoramique sur la Loire, coucher de soleil et bonne musique ! Un régal !

-14 juillet Flomyna, Reprises polyphoniques de variétés françaises et étrangères

À noter
-Animaux interdits
-Restauration non incluse
-Accès aux jardins uniquement
-Réservation obligatoire 16  .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a relaxing picnic in the château grounds, with views over the Loire and an open-air concert!

L’événement Pique-nique panoramique du 14 juillet Amboise a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37

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