Informations pratiques

Amboise

Expo photo à la médiathèque Aimé Césaire

17 Rue du Clos des Gardes Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-03

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-03

Du 3 juillet au 2 septembre 2026, la médiathèque Aimé Césaire vous invite à découvrir une Expo Photo.

Du 3 juillet au 2 septembre 2026, la médiathèque Aimé Césaire vous invite à découvrir l’Expo Photo La petite nature dans la prairie.

Une prairie, une clairière, un étang ou un sous-bois sont des lieux foisonnants de vie pour peu que l’on prenne le temps de s’arrêter et d’observer .

Une exposition proposée par Eric Savignard. .

17 Rue du Clos des Gardes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 22 93

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English : Photography exhibition at the Aimé Césaire Media Centre

From 3 July to 2 September 2026, the Aimé Césaire Media Library invites you to discover a photography exhibition.

L’événement Expo photo à la médiathèque Aimé Césaire Amboise a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE AMBOISE