Expo photo à la médiathèque Aimé Césaire Amboise
vendredi 3 juillet 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Expo photo à la médiathèque Aimé Césaire
17 Rue du Clos des Gardes Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-03
Du 3 juillet au 2 septembre 2026, la médiathèque Aimé Césaire vous invite à découvrir une Expo Photo.
Du 3 juillet au 2 septembre 2026, la médiathèque Aimé Césaire vous invite à découvrir l’Expo Photo La petite nature dans la prairie.
Une prairie, une clairière, un étang ou un sous-bois sont des lieux foisonnants de vie pour peu que l’on prenne le temps de s’arrêter et d’observer .
Une exposition proposée par Eric Savignard. .
17 Rue du Clos des Gardes Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 22 93
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English : Photography exhibition at the Aimé Césaire Media Centre
From 3 July to 2 September 2026, the Aimé Césaire Media Library invites you to discover a photography exhibition.
L’événement Expo photo à la médiathèque Aimé Césaire Amboise a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE AMBOISE
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