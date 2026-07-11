Célébration de la Siante-Barbe Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Célébration de la Siante-Barbe

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Célébration de la Sainte-Barbe organisé par la municipalité avec apéritif, défilé de la Sainte-Barbe et des combattants d’Afrique du Nord.

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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

St. Barbara’s Day celebration organized by the municipality, featuring an aperitif, the St. Barbara’s Day parade, and a parade of veterans from North Africa.

L’événement Célébration de la Siante-Barbe Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène