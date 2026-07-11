Célébration de la Siante-Barbe Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
samedi 28 novembre 2026 · Espace culturel Le Cercle · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Célébration de la Siante-Barbe
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Célébration de la Sainte-Barbe organisé par la municipalité avec apéritif, défilé de la Sainte-Barbe et des combattants d’Afrique du Nord.
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
St. Barbara’s Day celebration organized by the municipality, featuring an aperitif, the St. Barbara’s Day parade, and a parade of veterans from North Africa.
L’événement Célébration de la Siante-Barbe Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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