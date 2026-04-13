Célébrer le patrimoine matériel et immatériel du Maroc : le cinéma d’Izza Genini, entretien, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Célébrer le patrimoine matériel et immatériel du Maroc : le cinéma d’Izza Genini, entretien Vendredi 5 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Le cinéma d’Izza Genini, fondé sur une précision documentaire, propose de redécouvrir le Maroc et son patrimoine matériel et immatériel avec humour et tendresse. Sous son objectif, la réalisatrice immortalise des paysages peuplés de figures diverses, soulignant des traits emblématiques des cultures rurales et citadines du royaume, des thèmes majeurs : musique, danse, voire transe ; cuisine, rituels et fêtes ; maquillage, costume et parure ; retour au pays de l’enfance et questions de transmission intergénérationnelle. Izza Genini réalise et produit des films documentaires livrant un certain regard sur le Maroc, un moyen de témoigner, de garder trace de ce pays qu’elle aime et célèbre par l’image. Son corpus, produit depuis 1988, structure les formes visuelles de la mémoire marocaine et interroge la patrimonialisation du sonore, la médiation filmique et la place de l’audiovisuel dans les institutions muséales.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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