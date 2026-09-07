Célébrons les 300 ans de l’hôtel Viard-Morel !, Musée d’Art et d’Histoire, Sainte-Menehould

Informations pratiques

Célébrons les 300 ans de l’hôtel Viard-Morel ! Samedi 19 septembre, 10h00 Musée d’Art et d’Histoire Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette année, ce ne sont pas seulement les JEP qui sont fêtées mais les 300 ans de l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui musée, bibliothèque et office de tourisme. A cette occasion, je vous propose une visite inédite, du sol à la charpente pour en découvrir tous les secrets, notamment ceux cachés derrière des portes habituellement fermées. En bonus et en exclusivité, nous vous ouvrirons celle du jardin de l’ancienne sous-préfecture, devenue La Folie 1791.

Quant aux visites guidées des collections du musée, tout le reste de la journée leur sera dédiée !

Musée d’Art et d’Histoire 15 place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est 03 26 60 62 97 https://www.mmc-stemenehould.com/musee-d-art-et-d-histoire/ Situé dans l’ancien Hôtel de la Subdélégation de Champagne, hôtel particulier du XVIIIᵉ siècle inscrit au titre des Monuments historiques, le musée présente de nombreux objets évoquant l’histoire tumultueuse de la ville et de ses environs.

Il offre au visiteur une immersion dans l’ambiance d’une maison de collectionneur éclairé du XVIIIᵉ siècle. Présence d’un parking devant le musée et d’un ascenseur dans l’enceinte du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite.

Cette année, ce ne sont pas seulement les JEP qui sont fêtées mais les 300 ans de l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui musée, bibliothèque et office de tourisme.

©Musée d’Art et D’Histoire de Sainte-ménehould – Fonds ancien