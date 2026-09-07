Jeu de piste : La Sous-Préfecture d’hier à aujourd’hui, La Folie 1791, Sainte-Menehould

Informations pratiques

Jeu de piste : La Sous-Préfecture d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre La Folie 1791 Marne

durée du jeu : environ 1h30 (dernière participation possible à 16h 30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Menez une véritable enquête patrimoniale autour de l’ancienne Sous-Préfecture ménéhildienne.

La Folie 1791 2 Rue Philippe de la Force 51800 Sainte-Menehould Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est https://www.facebook.com/profile.php?id=61587018335092 Ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould et ses jardins. Parkings à proximité

Menez une véritable enquête patrimoniale autour de l’ancienne Sous-Préfecture ménéhildienne

©LaFolie1791