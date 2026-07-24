Journées européennes du patrimoine au Musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Journées européennes du patrimoine au Musée d’art et d’histoire
Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Cette année, ce ne sont pas seulement les JEP qui sont fêtées mais les 300 ans de l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui le musée, la bibliothèque et l’office de tourisme. À cette occasion, je vous en propose une visite inédite, du sol à la charpente pour en découvrir tous les secrets, notamment ceux cachés derrière des portes habituellement fermées. Quant aux visites guidées des collections du musée, il y en aura tout le reste de la journée ! .
Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
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English : Journées européennes du patrimoine au Musée d’art et d’histoire
L’événement Journées européennes du patrimoine au Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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