Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Poitiers Demi Lune, Super U Poitiers Demi Lune, Poitiers

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Poitiers Demi Lune Samedi 10 octobre, 09h00 Super U Poitiers Demi Lune Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Super U Poitiers Demi Lune 10 rue de la Demi Lune 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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