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Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Poitiers Demi Lune, Super U Poitiers Demi Lune, Poitiers

samedi 10 octobre 2026 · Super U Poitiers Demi Lune · Poitiers

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Poitiers Demi Lune, Super U Poitiers Demi Lune, Poitiers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Super U Poitiers Demi Lune
Adresse
10 rue de la Demi Lune 86000 Poitiers
Ville
86000 Poitiers
Département
Vienne
Tarif
Entrée libre

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Poitiers Demi Lune Samedi 10 octobre, 09h00 Super U Poitiers Demi Lune Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Super U Poitiers Demi Lune 10 rue de la Demi Lune 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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© Système U

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