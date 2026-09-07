AGENDA · Poitiers
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Poitiers Demi Lune, Super U Poitiers Demi Lune, Poitiers
samedi 10 octobre 2026 · Super U Poitiers Demi Lune · Poitiers
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Poitiers Demi Lune Samedi 10 octobre, 09h00 Super U Poitiers Demi Lune Vienne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Super U Poitiers Demi Lune 10 rue de la Demi Lune 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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© Système U
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