Célé’té à Marcilhac Forêt et climat, comprendre l’interaction entre l’air, l’eau et la végétation. Marcilhac-sur-Célé jeudi 11 juin 2026.

Marcilhac-sur-Célé

Célé’té à Marcilhac Forêt et climat, comprendre l’interaction entre l’air, l’eau et la végétation.

Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Souvent surnommée le poumon vert de la planète, la forêt est aussi la plus grande réserve d'eau douce de la terre

Souvent surnommée le poumon vert de la planète, la forêt est aussi la plus grande réserve d'eau douce de la terre. Mais quel est réellement son rôle dans la régulation du climat ? Comment influence-t-elle les précipitations, la formation des nuages, ou encore la circulation de l'air ? Et surtout comment le changement climatique vient-il bouleverser cet équilibre fragile ?

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Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

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English :

Often referred to as the green lung of the planet, the forest is also the largest reserve of fresh water on earth

L’événement Célé’té à Marcilhac Forêt et climat, comprendre l’interaction entre l’air, l’eau et la végétation. Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac