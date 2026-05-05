CÉLIA PELLUET « Les Particules hésitent aussi », Auditorium de Rousson, Rousson

CÉLIA PELLUET « Les Particules hésitent aussi » Vendredi 22 mai, 20h30 Auditorium de Rousson Gard

Tout public, à partir de 12 ans

Durée 1h30. Plein tarif 8€ / -18 ans 3€ (Pour la billetterie en ligne, frais supplémentaires applicables conformément aux CGV de Weezevent)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

CÉLIA PELLUET

« Les Particules hésitent aussi »

Docteure en physique quantique et ingénieure en aérospatiale, chroniqueuse dans l’émission « La Dernière » le dimanche sur Radio Nova, musicienne et humoriste, Célia Pelluet se lance avec son tout premier seule-en-scène :

Peut-on concilier gravité et légèreté ? « Les particules hésitent aussi » est un spectacle en cours d’expérimentation, entre stand-up, chansons et vulgarisation scientifique.

À travers des anecdotes, des indignations plus ou moins absurdes, des digressions sur l’espace, les ex ou les injonctions à choisir une voie, Célia s’interroge… Une particule peut-elle hésiter ? Peut-on choisir de ne pas choisir ?

Ce spectacle drôle, léger et accessible est traversé par des moments d’émerveillement sur le science. Avec de la musique, de la vulnérabilité et de l’autodérision, Célia explore les contradictions et les doutes, tout en célébrant la beauté de la science, entre rigueur et légèreté.

Écriture et interprétation Célia Pelluet

Production Les Georgettes

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/celia-pelluet-les-particules-hesitent-aussi-stand-up-humour-et-sciences »}]

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