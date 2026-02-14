Nuit Européenne des Musées, Préhistorama, Rousson

Nuit Européenne des Musées Samedi 23 mai, 18h00 Préhistorama Gard

4 €

Visite et création à 18h

Accompagnés d’un guide, partez pour un voyage au cœur de la Préhistoire en grandeur nature.

Cette visite familiale vous invite à remonter le temps pour découvrir le quotidien de nos ancêtres et leur environnement.

Après la visite, place à la démonstration d’allumage du feu par percussion puis chacun pourra s’initier à la gravure sur argile à la lueur de la bougie…sans flamme, un geste artistique inspiré des premières expressions de l’humanité.

Une activité à partager en famille, entre découverte, curiosité et créativité.

Durée 1h30 / Tarif spécial : 4€ par participant (enfant ou adulte) / à partir de 6 ans

Sur réservation au 04 66 85 86 96

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Plongez dans l’univers de la Préhistoire lors de cette soirée, dédiée à la découverte des origines de l’Homme et de son évolution. visite