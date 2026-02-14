Nuit Européenne des Musées, Préhistorama, Rousson

4 €

Visite et création à 18h
Accompagnés d’un guide, partez pour un voyage au cœur de la Préhistoire en grandeur nature.
Cette visite familiale vous invite à remonter le temps pour découvrir le quotidien de nos ancêtres et leur environnement.
Après la visite, place à la démonstration d’allumage du feu par percussion puis chacun pourra s’initier à la gravure sur argile à la lueur de la bougie…sans flamme, un geste artistique inspiré des premières expressions de l’humanité.
Une activité à partager en famille, entre découverte, curiosité et créativité.

Durée 1h30 / Tarif spécial : 4€ par participant (enfant ou adulte) / à partir de 6 ans
Sur réservation au 04 66 85 86 96

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}]
Plongez dans l’univers de la Préhistoire lors de cette soirée, dédiée à la découverte des origines de l’Homme et de son évolution. visite