FIRA : Festival de la Randonnée en Cévennes, Préhistorama, Rousson
FIRA : Festival de la Randonnée en Cévennes, Préhistorama, Rousson vendredi 22 mai 2026.
FIRA : Festival de la Randonnée en Cévennes Vendredi 22 mai, 09h00 Préhistorama Gard
25 € – Réservations auprès du FIRA
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
- Distance : 6,4 km
- Dénivelé : 100 m
- Rdv : 9h au Préhistorama
- Le prix comprend la randonnée commentée, le pique-nique traiteur et la visite libre du Préhistorama
Cette boucle autour du Serre des Esplanades offre une balade riche et modulable, pouvant durer deux heures ou davantage selon les arrêts. Le parcours débute au Préhistorama, site qui retrace l’histoire de la vie, de son apparition sur Terre jusqu’à la fin de la Préhistoire que vous aurez l’occasion de découvrir l’après-midi.
Ensuite, la marche se poursuit dans une forêt mixte, ombragée, aux ambiances envoûtantes, idéale pour les amoureux de nature. Ce sentier, entre découverte culturelle et immersion végétale, séduira à la fois les curieux, les familles et les randonneurs.
À seulement 500 mètres, les Jardins de la Gardie permettent d’explorer la flore locale à travers un jardin médiéval, un jardin médicinal et un espace dédié au métier de charbonnier, en lien avec les traditions cévenoles.
Infos et réservations : https://randocevennesfira.com/activite/104-prehistoire-autour-du-serre-des-esplanades/
Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « link », « value »: « https://randocevennesfira.com/activite/104-prehistoire-autour-du-serre-des-esplanades/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 98 95 47 »}, {« type »: « email », « value »: « fira.le3@orange.fr »}] [{« link »: « https://randocevennesfira.com/activite/104-prehistoire-autour-du-serre-des-esplanades/ »}]
Randonnée « Préhistoire autour du serre des Esplanades » randonnée culture
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