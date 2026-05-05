L’asso PROPOSE fait le show, Auditorium de Rousson, Rousson

L’asso PROPOSE fait le show Dimanche 17 mai, 15h00 Auditorium de Rousson Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie

Spectacle de fin d’année. Spectacle