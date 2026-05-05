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L’asso PROPOSE fait le show, Auditorium de Rousson, Rousson

L’asso PROPOSE fait le show, Auditorium de Rousson, Rousson

L’asso PROPOSE fait le show, Auditorium de Rousson, Rousson dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Auditorium de Rousson

Adresse : Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson

Ville : 30340 Rousson

Département : Gard

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : Gratuit

L’asso PROPOSE fait le show Dimanche 17 mai, 15h00 Auditorium de Rousson Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00

Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Spectacle de fin d’année. Spectacle

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