L’asso PROPOSE fait le show, Auditorium de Rousson, Rousson
L’asso PROPOSE fait le show, Auditorium de Rousson, Rousson dimanche 17 mai 2026.
L’asso PROPOSE fait le show Dimanche 17 mai, 15h00 Auditorium de Rousson Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Spectacle de fin d’année. Spectacle
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