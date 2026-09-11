Céline for the Planet Quai Liberté Paris

Informations pratiques

Le site Céline for the Planet avec toutes les infos : https://celine-for-the-planet.lovable.app/accueil

Le 19 septembre prochain, place à l’événement le plus inattendu jamais organisé par Team for the Planet.

Place à Céline for the Planet.

Depuis le début de cette aventure nous avons toujours cru en la force du collectif.

Et depuis 6 ans,

Elle fait miracles sur miracles.

130 000 personnes qui agissent de concert, font marcher leur réseau, relayent nos messages, participent à nos événements, évaluent nos potentiels investissements…

Pour espérer contribuer à un monde plus durable demain, avec moins d’énergies fossiles dedans, c’est incontestablement notre plus grande force.

Aucune personne seule sur cette Terre, aussi Elon Musk soit-elle, ne pourra jamais surpasser la force du collectif. Ce moment si important où les humains dépassent la compétition pour entrer dans la coopération.

Et alors que nous nous apprêtons à officialiser le lancement de Team for the Planet à l’international en fin d’année, nous avons une nouvelle fois besoin de vous pour que la magie du collectif opère.

L’équation est simple pour devenir le plus grand réseau d’action pour le climat sur Terre, nous avons besoin d’une figure mondiale. Pas pour investir des millions soyons clairs. Mais pour amplifier notre message.

Et entre nous,

Qui mieux que Céline.

PS : Aucun prérequis de niveau de chant. Venez comme vous êtes.

Nous allons chanter à 800 choristes des titres emblématiques de Céline Dion au Quai Liberté, un lieu emblématique parisien engagé pour la ré-insertion professionnelle d’anciens détenus. Aucun prérequis de niveau de chant. Venez comme vous êtes.

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h30 à 19h30

gratuit

Aucun prérequis de niveau de chant. Venez comme vous êtes.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T19:30:00+02:00

Quai Liberté Port de Javel Haut 75015 Paris

https://celine-for-the-planet.lovable.app/accueil +33642693337 emma@team-planet.com



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