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CÉLINE – Le Méga Karaoké des fans ! Pub La Station Paris Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Pub La Station Paris · Paris

CÉLINE – Le Méga Karaoké des fans ! Pub La Station Paris Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Pub La Station Paris
Adresse
2 Place du Maquis du Vercors
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Vous aimez Céline ? Vous connaissez ses chansons par cœur ? Alors cette soirée est faite pour vous !

Que vous assistiez (ou non !) aux concerts de Céline à Paris La Défense Arena, venez vivre une soirée 100 % festive, imaginée par des fans, pour les fans !

Ambiance concert… à 600 voix !

Pendant plus de 2h30, on chante, on danse, on rit, on vibre ensemble sur les plus grands succès de Céline Dion !

Envie de monter sur scène ?

Certain·es d’entre vous auront la chance d’interpréter un titre en solo, en duo ou en groupe, sous les encouragements du public ! En cas de nombreuses candidatures, un tirage au sort pourra être organisé… avec un petit avantage pour les tenues les plus flamboyantes ! Strass, paillettes, tout ce qui brille : osez le look de diva !

Pas besoin d’être chanteur… il suffit d’aimer Céline !

* * *

Ouverture des portes dès 19h.

600 places, dont 280 places assises. Nous vous conseillons d’arriver tôt si vous souhaitez être assis·e.

Boissons et restauration disponibles sur place (payant).

Préparez votre plus belle voix… et retrouvons-nous pour célébrer Céline comme jamais !

Prêts à chanter Céline Dion à pleins poumons avec des centaines d’autres fans ? On vous donne rendez-vous pour un Méga Karaoké spécial Céline… et ça va être grandiose !
Le jeudi 17 septembre 2026
de 20h00 à 22h30
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T20:00:00+02:00_2026-09-17T22:30:00+02:00

Pub La Station Paris 2 Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
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