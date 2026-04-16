Célony en fête Parking de la Croix de Célony Aix-en-Provence
Célony en fête Parking de la Croix de Célony Aix-en-Provence vendredi 5 juin 2026.
Aix-en-Provence
Célony en fête
Vendredi 5 juin 2026 de 18h à 23h59. Parking de la Croix de Célony 1051 route d’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 23:59:00
Date(s) :
2026-06-05
Fête du quartier . Animation pour les enfants dès 18h.
Buvette et foodtruck. Musique d’ambiance 19h à 21h. .
Parking de la Croix de Célony 1051 route d’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 75 03 82 happycelony@gmail.com
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English :
Fête du quartier . Children’s entertainment from 6pm.
L’événement Célony en fête Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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