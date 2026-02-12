Centre Culturel Canadien : la programmation du moment Centre Culturel Canadien Paris

xx

Contraste et indifférence, de Larissa Fassler, Cécile Hartmann, Isabelle Hayeur et Capucine Vever

Une exposition en deux volets, co-produite par le Centre culturel canadien et la Fondation Grantham pour l’art et l’environnement.

Les artistes réunies dans l’exposition Contraste et indifférence parcourent le monde et se confrontent, en permanence, à des contextes étrangers dans lesquels elles s’autorisent à entrer, avec douceur et attention, pour témoigner ce qui s’y passe. Le déplacement est essentiel à leur démarche, tout comme une forme de solitude propice à l’observation et aux rencontres.

Guidées par une conscience critique et une sensibilité à l’autre, elles dévoilent quelques disproportions vertigineuses qui affectent l’humanité ici et là sur notre planète. À l’écart du spectaculaire, en reliant sans cesse les enjeux de surface et les profondeurs, elles racontent les tensions du monde contemporain.

Les nocturnes

Le Centre culturel canadien a le plaisir de proposer plusieurs nocturnes autour de l’exposition Contraste et indifférence. Le Centre restera exceptionnellement ouvert, vous permettant de découvrir l’exposition dans une atmosphère privilégiée.

L’accès au Centre Culturel Canadien est libre et gratuit et vous accueille du lundi au vendredi de 10 h à 18 h.

Cœur de la diplomatie culturelle du Canada en France, le Centre culturel canadien a pour vocation de promouvoir la création contemporaine canadienne la plus innovante qui soit, tous secteurs artistiques confondus, par le biais de partenariats institutionnels publics et privés, de collaborations à divers festivals et événements publics français.

Du jeudi 12 février 2026 au samedi 16 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Centre Culturel Canadien et trouvez le meilleur itinéraire

