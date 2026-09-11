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Céramique contemporaine : Marine Gautier et Emmanuelle Hiron ouvrent les portes de leur atelier-galerie L’OFFICE Paris

mercredi 16 septembre 2026 · L'OFFICE · Paris

Céramique contemporaine : Marine Gautier et Emmanuelle Hiron ouvrent les portes de leur atelier-galerie L’OFFICE Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
L'OFFICE
Adresse
17 rue Alexandre Dumas
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Au croisement de l’art et du design, les céramistes présentent deux univers bien distincts : modernisme coloré chez l’une et cabinet de curiosité pour la seconde. Du bijoux à la sculpture en passant par les arts de la table, leurs créations se déploient à travers des formes et fonctionnalités multiples. Venez découvrir leur travail autour d’un cocktail convivial.

Marine Gautier ; Crédits : Marine Gautier
Emmanuelle Hiron ; Crédits : Emmanuelle Hiron

L’OFFICE, l’atelier-galerie des céramistes Marine Gautier et Emmanuelle Hiron, ouvre ses portes le temps d’une soirée conviviale.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00

L’OFFICE 17 rue Alexandre Dumas  75011 Paris
info@marinegautier.com


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