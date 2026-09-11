Céramique contemporaine : Marine Gautier et Emmanuelle Hiron ouvrent les portes de leur atelier-galerie L’OFFICE Paris

Informations pratiques

Au croisement de l’art et du design, les céramistes présentent deux univers bien distincts : modernisme coloré chez l’une et cabinet de curiosité pour la seconde. Du bijoux à la sculpture en passant par les arts de la table, leurs créations se déploient à travers des formes et fonctionnalités multiples. Venez découvrir leur travail autour d’un cocktail convivial.

Marine Gautier ; Crédits : Marine Gautier

Emmanuelle Hiron ; Crédits : Emmanuelle Hiron

L’OFFICE, l’atelier-galerie des céramistes Marine Gautier et Emmanuelle Hiron, ouvre ses portes le temps d’une soirée conviviale.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00

L’OFFICE 17 rue Alexandre Dumas 75011 Paris

info@marinegautier.com



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