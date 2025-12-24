Céramiste, c’est quoi au juste ? Démonstration des techniques avec les étudiants de l’UIMM Ecole des Métiers d’Art, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Céramiste, c’est quoi au juste ? Démonstration des techniques avec les étudiants de l’UIMM Ecole des Métiers d’Art
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées
À Limoges, le Pôle Formation UIMM Limousin École des Métiers d’Arts accompagne les céramistes de demain. Parcourez le musée à la rencontre de ses étudiants qui vous révéleront l’art du coulage, de la décalcomanie et du filet sur porcelaine. Vous découvrirez ainsi une partie des énergies réunies pour donner naissance à un objet. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
