Céramiste, c’est quoi au juste ? Démonstration des techniques avec les étudiants de l’UIMM Ecole des Métiers d’Art, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Céramiste, c’est quoi au juste ? Démonstration des techniques avec les étudiants de l’UIMM Ecole des Métiers d’Art

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-05-23

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées

À Limoges, le Pôle Formation UIMM Limousin École des Métiers d’Arts accompagne les céramistes de demain. Parcourez le musée à la rencontre de ses étudiants qui vous révéleront l’art du coulage, de la décalcomanie et du filet sur porcelaine. Vous découvrirez ainsi une partie des énergies réunies pour donner naissance à un objet. .

