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Cercle de parole : Tisseuses de mémoire Maison de la Conversation Paris

Cercle de parole : Tisseuses de mémoire Maison de la Conversation Paris

Cercle de parole : Tisseuses de mémoire Maison de la Conversation Paris jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10, rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Cercle de parole : Tisseuses de mémoire est un espace de sororité, de réflexion et de partage dédié aux femmes immigrées et aux femmes issues de l’immigration.

Cercle de parole : Tisseuses de mémoire est un espace de sororité dédié aux femmes immigrées et aux femmes issues de l’immigration, autour de l’identité, des racines et de la transmission. Dans un cadre intergénérationnel et bienveillant, cet atelier propose un temps d’écoute, de récit et de partage pour interroger ce que signifie être une femme immigrée ou issue de l’immigration : notre lien aux origines, ce que nous avons reçu de nos parents et ce que nous choisissons de transmettre à notre tour, tout en nourrissant un sentiment d’appartenance.

Date

Jeudi 9 juillet

Horaires

14h30 à 16h

Tarif
Gratuit

Animation
Histoiredautrepart

Comment venir ?

Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

  • Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
  • Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
  • Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org

Cercle de parole : de mémoire est un espace de sororité, de réflexion et de partage dédié aux femmes immigrées et aux femmes issues de l’immigration, autour de l’identité, des racines et de la transmission.
Le jeudi 09 juillet 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-tisseuses-de-memoire-tickets-1992120007569?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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