Gramat

Cercle des Ecrivains amateurs

102 Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30 2026-09-29

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Rejoignez notre cercle des écrivains amateurs pour un moment d’échange libre autour de l’écriture, des idées et des expériences de chacun

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102 Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

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L’événement Cercle des Ecrivains amateurs Gramat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne