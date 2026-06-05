Gramat

Pays d’Art et d’Histoire Conférence La vie quotidienne à Gramat entre 1939-1945

Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le service Patrimoine vous convie à une conférence sur le thème de la vie quotidienne à Gramat et ses environs durant la Seconde Guerre mondiale

Le service Patrimoine vous convie à une conférence sur le thème de la vie quotidienne à Gramat et ses environs durant la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre sera animée par Enzo Delpech et Charlotte Leroy, historiens chargés de recherche et de médiation à la Direction du patrimoine de la ville de Cahors. Au fil de cette conférence, ils proposeront un éclairage sur les réalités du quotidien des habitants de Gramat et sur les événements marquants qui ont façonné l’histoire locale pendant cette sombre période.

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Gramat 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

The Heritage Department invites you to a lecture on the theme of daily life in Gramat and the surrounding area during the Second World War

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Conférence La vie quotidienne à Gramat entre 1939-1945 Gramat a été mis à jour le 2026-05-28 par VD Pays Art & Histoire