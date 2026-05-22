Micro-Folie rencontre autour de l’opéra avenue Paul Mazet Gramat
Micro-Folie rencontre autour de l’opéra avenue Paul Mazet Gramat mercredi 17 juin 2026.
Gramat
Micro-Folie rencontre autour de l’opéra
avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
La Micro-Folie de Gramat vous invite à un goûter d’exception autour de l’opéra !
Découvrez Bastien et Bastienne, une œuvre pleine de fantaisie et de malice, accessible dès 6 ans
La Micro-Folie de Gramat vous invite à un goûter d’exception autour de l’opéra !
Découvrez Bastien et Bastienne, une œuvre pleine de fantaisie et de malice, accessible dès 6 ans. Une belle occasion de partager un moment culturel en famille autour de l’univers enchanteur de l’Opéra national de Paris
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avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
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English :
Gramat’s Micro-Folie invites you to an exceptional opera tea party!
Discover Bastien et Bastienne, a work full of fantasy and mischief, accessible from age 6
L’événement Micro-Folie rencontre autour de l’opéra Gramat a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Dordogne
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