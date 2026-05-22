Micro-Folie rencontre autour de l’opéra avenue Paul Mazet Gramat

Gramat

Micro-Folie rencontre autour de l’opéra

avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

La Micro-Folie de Gramat vous invite à un goûter d’exception autour de l’opéra !

Découvrez Bastien et Bastienne, une œuvre pleine de fantaisie et de malice, accessible dès 6 ans

La Micro-Folie de Gramat vous invite à un goûter d’exception autour de l’opéra !

Découvrez Bastien et Bastienne, une œuvre pleine de fantaisie et de malice, accessible dès 6 ans. Une belle occasion de partager un moment culturel en famille autour de l’univers enchanteur de l’Opéra national de Paris

.

avenue Paul Mazet Médiathèque Municipale Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gramat’s Micro-Folie invites you to an exceptional opera tea party!

Discover Bastien et Bastienne, a work full of fantasy and mischief, accessible from age 6

L’événement Micro-Folie rencontre autour de l’opéra Gramat a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Dordogne