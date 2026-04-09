Cercle des Langues Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
mercredi 16 septembre 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Cercle des Langues
Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Cercle des Langues De 15h à 16h au Pôle Culturel, 35 avenue du général d’Espeuilles.
Pour pratiquer le français dans une ambiance conviviale, rencontrer des personnes d’horizons différents et les aider à pratiquer la langue.
Gratuit. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr / 03 86 30 87 34. .
Pôle Culturel 35 av. du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Cercle des Langues
L’événement Cercle des Langues Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan
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