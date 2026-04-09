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AGENDA · Saint-Honoré-les-Bains

Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

vendredi 11 septembre 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Pôle Culturel
Adresse
35 avenue du Général d'Espeuilles
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:30:00
fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle animée par l’historien Patrick Serre.
À 14h30 au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles.
Gratuit. Contact 03 86 30 87 34.   .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 

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English : Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle

L’événement Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan

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