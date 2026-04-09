Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:30:00

fin : 2026-09-11 16:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle animée par l’historien Patrick Serre.

À 14h30 au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles.

Gratuit. Contact 03 86 30 87 34. .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34

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English : Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle

L’événement Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan