Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:30:00
fin : 2026-09-11 16:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle animée par l’historien Patrick Serre.
À 14h30 au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles.
Gratuit. Contact 03 86 30 87 34. .
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34
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English : Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle
L’événement Conférence La saga extraordinaire des nourrices morvandelles au XIXe siècle Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan
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