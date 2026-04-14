Cerem’ à vélo, Didier, Lille

Cerem’ à vélo 4 – 29 mai Didier Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T08:00:00+02:00 – 2026-05-29T18:30:00+02:00

Didier 44 ter rue jean bart Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

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