Cerem’ à vélo, Didier, Lille
Cerem’ à vélo, Didier, Lille lundi 4 mai 2026.
Cerem’ à vélo 4 – 29 mai Didier Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:00:00+02:00 – 2026-05-04T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T08:00:00+02:00 – 2026-05-29T18:30:00+02:00
Didier 44 ter rue jean bart Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Démocratisation du vélo pour les déplacements Domicile Travail
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