Wimereux

Cérémonie Armistice 1918

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Cérémonie du 11 novembre

– 11 h 00 Monument aux morts

Dépôt de Gerbes par Monsieur Le Maire & les Anciens Combattants

Formation du défilé pour se rendre au Cimetière

Monument britannique

Dépôt de gerbes

Harmonie Municipale

Tombe du Colonel Mac Craë

Lecture du Poème Les Coquelicots en Anglais et en Français par les enfants des écoles

Harmonie Municiplae O Canada (Hymne canadien) .

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60

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English :

L’événement Cérémonie Armistice 1918 Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale