Cérémonie Armistice 1918 Wimereux
Cérémonie Armistice 1918 Wimereux mercredi 11 novembre 2026.
Wimereux
Cérémonie Armistice 1918
Monument aux Morts Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Cérémonie du 11 novembre
– 11 h 00 Monument aux morts
Dépôt de Gerbes par Monsieur Le Maire & les Anciens Combattants
Formation du défilé pour se rendre au Cimetière
Monument britannique
Dépôt de gerbes
Harmonie Municipale
Tombe du Colonel Mac Craë
Lecture du Poème Les Coquelicots en Anglais et en Français par les enfants des écoles
Harmonie Municiplae O Canada (Hymne canadien) .
Monument aux Morts Quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60
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English :
L’événement Cérémonie Armistice 1918 Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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