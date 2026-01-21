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Cérémonie Armistice 1918 Wimereux

Cérémonie Armistice 1918 Wimereux mercredi 11 novembre 2026.

Adresse : Monument aux Morts Quai Giard

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : mercredi 11 novembre 2026

Fin : mercredi 11 novembre 2026

Tarif :

Wimereux

Cérémonie Armistice 1918

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Cérémonie du 11 novembre
– 11 h 00 Monument aux morts
Dépôt de Gerbes par Monsieur Le Maire & les Anciens Combattants
Formation du défilé pour se rendre au Cimetière
Monument britannique
Dépôt de gerbes
Harmonie Municipale
Tombe du Colonel Mac Craë
Lecture du Poème Les Coquelicots en Anglais et en Français par les enfants des écoles
Harmonie Municiplae O Canada (Hymne canadien)   .

Monument aux Morts Quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60 

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English :

L’événement Cérémonie Armistice 1918 Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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