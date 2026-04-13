Ces fragments d’étoffes qui nous parlent d’une mode disparue, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Ces fragments d’étoffes qui nous parlent d’une mode disparue Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

De nombreux musées conservent de petits morceaux d’étoffes tissées en Italie et en France. Isolés de leur contexte de création, décorrélés de leur fonction initiale, souvent dépourvus d’historique, ils racontent pourtant beaucoup de la mode du XVIe au XVIIIe siècles. Sur la base des catalogues des collections du musée de Cluny et du musée national de la Renaissance (Étoffes. Catalogue des tissus du musée national de la Renaissance (16e-18e siècles)), une analyse de ces témoins matériels – mis en regard des portraits contemporains et des autres collections textiles internationales – sera proposée pour esquisser une histoire de la mode et des goûts vestimentaires.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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