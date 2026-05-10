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Césure x ArTeC / Césure fait sa Nuit Blanche 2026 | (P)rendre l’herbe au cagibi Césure Paris

Césure x ArTeC / Césure fait sa Nuit Blanche 2026 | (P)rendre l’herbe au cagibi Césure Paris

Césure x ArTeC / Césure fait sa Nuit Blanche 2026 | (P)rendre l’herbe au cagibi Césure Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Césure

Adresse : 13 rue Santeuil

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Exposition.

Pour la quatrième Nuit Blanche de Césure, les artistes du tiers-lieu s’associent aux étudiant·es du master ArTeC pour (P)rendre l’herbe au cagibi, une exposition collective et multidisciplinaire pour questionner ensemble nos façons de faire et d’habiter l’espace en le détournant, le transformant, le réinventant.

Autour d’une étrange forêt de ficelles de différentes couleurs, contenant des objets, des outils et des connaissances de mille sortes, les différents projets se présentent comme des lignes de désir possibles – un chemin créé par une utilisation systématique, comme une alternative préférée à une voie « principale » précédemment établi – ou comme des chemins alternatifs à ceux plus hégémoniques qui nous entourent. Les chemins sont multiples, ils s’entremêlent, parfois proches les uns des autres, parfois non. L’exposition propose une déambulation autour, entre et à l’intérieur de ces propositions, à travers différentes zones : la maison, les archives, le laboratoire et la forêt.

Questionner ensemble nos façons de faire et d’habiter l’espace.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Césure 13 rue Santeuil  75005 Paris

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