Cévennes & Cars, Champ de Foire, Alès
Cévennes & Cars, Champ de Foire, Alès dimanche 3 mai 2026.
Cévennes & Cars Dimanche 3 mai, 09h00 Champ de Foire Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00
Champ de Foire Avenue Jules Guesde, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans et bourse aux pièces détachées. Voitures
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