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Cévennes & Cars, Champ de Foire, Alès

Cévennes & Cars, Champ de Foire, Alès

Cévennes & Cars, Champ de Foire, Alès dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Champ de Foire

Adresse : Avenue Jules Guesde, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Cévennes & Cars Dimanche 3 mai, 09h00 Champ de Foire Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Champ de Foire Avenue Jules Guesde, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans et bourse aux pièces détachées. Voitures

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