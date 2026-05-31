Cévennes Race Track, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Cévennes Race Track 5 et 6 décembre Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T09:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T09:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

Après une édition 2025 marquante, l’événement revient avec un week-end spectaculaire mêlant compétition, démonstrations et passion autour de voitures d’exception.

Au programme : plusieurs épreuves emblématiques, dont une montée sur la piste rallye, une course de côte sur le circuit vitesse et des animations spectaculaires qui plongent le public au cœur de l’action. Des véhicules impressionnants et des pilotes passionnés se succèdent pour offrir un véritable show mécanique.

Accessible et convivial, le Cévennes Race Track permet de vivre la course au plus près, grâce à des zones spectateurs dédiées et une ambiance unique.

Un rendez-vous incontournable pour tous les curieux, amateurs ou passionnés, à partager en famille ou entre amis pour terminer l’année sur une note intense et pleine d’émotions.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 55 65 66 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.asa-ales.fr »}]

Le Cévennes Race Track clôture la saison automobile en beauté sur le Pôle Mécanique Alès Cévennes. Pôle Mécanique Course