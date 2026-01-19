Cezanne au jardin des peintres Rendez-vous au terrain des Peintres Aix-en-Provence

Cezanne au jardin des peintres

Du 03/06 au 26/08/2026 le mercredi de 18h à 20h30. Rendez-vous au terrain des Peintres Jardin des Peintres Domaine de la Marguerite Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cezanne sensible ! Visite sensorielle interactive pour comprendre l’œuvre du Maître d’Aix et se forger des souvenirs. Un grand moment de partage !

Comprendre et ressentir Cezanne !

Sur les hauteurs d’Aix, à l’heure du soleil couchant, vivez une expérience sensorielle sur les lieux mêmes où Paul Cezanne peignait ses dernières toiles de la montagne Sainte-Victoire.

Une visite guidée interactive sur Paul Cezanne et son œuvre avec atelier par les sens (dessin/croquis, senteurs).

Une visite originale pour comprendre l’œuvre du Maître d’Aix et se forger des souvenirs sensoriels un grand moment de partage et d’émotions fortes !



➜ Visite guidée à pied Visite accessible aux PMR et aux déficients visuels et auditifs

➜ Langue français

➜ Durée 2h30 environ

➜ Les animaux ne sont pas autorisés.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Rendez-vous au terrain des Peintres Jardin des Peintres Domaine de la Marguerite Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Sensitive Cezanne ! Sensory and Interactive visit A moment out of time to understand the Master of Aix and make memories a great experience !

