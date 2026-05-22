Cézanne et Nous Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Cézanne et Nous

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 21:30:00

Date(s) :

2026-10-08

L’exposition ambitionne de présenter largement l’œuvre de Paul Cezanne (1839-1906) au regard de son héritage artistique, dans un dialogue synthétique et inédit. Elle témoigne de la postérité sans comparaison de l’artiste, du moment où, reclus à Aix, certains se demandent s’il existe réellement, au mythe Cezanne du XXe siècle, comme père fondateur de la modernité picturale. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cézanne et Nous

L’événement Cézanne et Nous Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne