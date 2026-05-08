Brioude

Cézanne, la vérité des couleurs

Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Concert des classes CHAM du collège La Fayette de Brioude, avec la participation de l’école Jules Ferry, présentant une fresque chorale d’Emmanuel Touchard.

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Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes embrioude@orange.fr

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English :

Concert by the CHAM classes of Brioude’s Collège La Fayette, with the participation of the Jules Ferry school, featuring a choral fresco by Emmanuel Touchard.

L’événement Cézanne, la vérité des couleurs Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne