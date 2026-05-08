Cézanne, la vérité des couleurs Brioude
Cézanne, la vérité des couleurs Brioude mercredi 13 mai 2026.
Brioude
Cézanne, la vérité des couleurs
Halle aux Grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Concert des classes CHAM du collège La Fayette de Brioude, avec la participation de l’école Jules Ferry, présentant une fresque chorale d’Emmanuel Touchard.
.
Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes embrioude@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the CHAM classes of Brioude’s Collège La Fayette, with the participation of the Jules Ferry school, featuring a choral fresco by Emmanuel Touchard.
L’événement Cézanne, la vérité des couleurs Brioude a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne