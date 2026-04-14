Exposition Frédéric Bouffandeau, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude

Exposition Frédéric Bouffandeau Samedi 23 mai, 18h00 Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Ouverture de l’expositon des oeuvres de Frédéric Bouffandeau et présentation des estampes de la commande du Cnap, intitulée Natures Diverses.

Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.74.51.34 https://ledoyenne-brioude.fr/ https://www.facebook.com/ledoyennebrioude Le Doyenné est un espace d’art moderne et contemporain et organise des expositions estivales de grands artistes : Chagall, Picasso, Nicolas de Staël. En voiture :

132 km de St-Etienne

58 km du Puy-en-Velay

104 km d’Aurillac

190 km de Lyon

71 km de Clermont-Ferrand

Les parkings gratuits :

Parking du Centre Historique

235 places

Place du Postel & Place de la Liberté

160 places

Place Champanne & Place de la Résistance

100 places

Parking Burin des Roziers

74 places

En train :

Gare SNCF de Brioude

Gare SNCF de Clermont-Ferrand puis TER

Ouverture de l’expositon des oeuvres de Frédéric Bouffandeau et présentation des estampes de la commande du Cnap, intitulée Natures Diverses.

© Frédéric Bouffandeau