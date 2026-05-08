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Journée mondiale de l’hortithérapie Brioude

Journée mondiale de l’hortithérapie Brioude lundi 18 mai 2026.

Adresse : rue du canal

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Tarif :

Brioude

Journée mondiale de l’hortithérapie

rue du canal Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-18

Journée mondiale de l’hortithérapie à Brioude avec portes ouvertes, ateliers, visites et un colloque sur l’hortithérapie comme levier d’action pour améliorer la santé mentale.
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rue du canal Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 45 71 45 

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English :

World Horticultural Therapy Day in Brioude, with open doors, workshops, visits and a symposium on horticultural therapy as a lever for improving mental health.

L’événement Journée mondiale de l’hortithérapie Brioude a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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