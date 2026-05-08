Journée mondiale de l’hortithérapie Brioude
Journée mondiale de l’hortithérapie Brioude lundi 18 mai 2026.
Brioude
Journée mondiale de l’hortithérapie
rue du canal Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Journée mondiale de l’hortithérapie à Brioude avec portes ouvertes, ateliers, visites et un colloque sur l’hortithérapie comme levier d’action pour améliorer la santé mentale.
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rue du canal Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 45 71 45
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English :
World Horticultural Therapy Day in Brioude, with open doors, workshops, visits and a symposium on horticultural therapy as a lever for improving mental health.
L’événement Journée mondiale de l’hortithérapie Brioude a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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