Chacun cherche son chat FLUCTUART, Centre d’art urbain Paris

À la fois libre et familier, indépendant et affectueux, chasseur et contemplatif, le chat possède des qualités qui inspirent les créateurs depuis toujours. Ses longues heures de repos en font un modèle accessible et tranquille, tandis que son corps souple et harmonieux nourrit naturellement le geste artistique.

Au XIXe siècle, il s’impose comme un compagnon privilégié des artistes, symbole d’indépendance, de liberté et de beauté énigmatique. Aujourd’hui encore, sa présence continue d’influencer les créations et les imaginaires, renforcée par son rôle dans la culture numérique, où il est source de réconfort et de divertissement pour un public mondial. Fluctuart a invité les artistes à proposer leur interprétation de cette figure emblématique. Chacun s’est approprié le chat pour raconter sa propre histoire et nous plonger dans son univers. De la littérature à la physique quantique, en passant par l’illustration ou l’esthétique kitsch, les visiteurs découvriront les multiples facettes du félin et, peut-être, y trouveront leur propre chat intérieur.

Félin mystérieux et insaisissable, le chat fascine autant qu’il interroge. Tour à tour paisible, sauvage, mystique ou rebelle, il traverse les imaginaires et les époques. L’exposition Chacun cherche son Chat explore ses multiples facettes à travers le regard de 12 artistes issus de l’art urbain.

Du jeudi 07 mai 2026 au dimanche 23 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, dimanche

de 12h00 à 00h00

jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T15:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T03:00:00+02:00

Date(s) : 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FLUCTUART, Centre d’art urbain 2 port du Gros Caillou 75007 Paris

Métro -> 8 : Invalides (Paris) (317m)

Bus -> 286393 : Pont des Invalides – Place de Finlande (Paris) (91m)

Vélib -> Place de Finlande (125.72m)

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