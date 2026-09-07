Chacun pour un, deux pour tous, Théâtre Jean Lurçat, Aubusson

Informations pratiques

Chacun pour un, deux pour tous Lundi 28 septembre, 19h30 Théâtre Jean Lurçat Creuse

De 8€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T19:30:00+02:00 – 2026-09-28T20:50:00+02:00

Fin : 2026-09-28T19:30:00+02:00 – 2026-09-28T20:50:00+02:00

Création dans le cadre du festival Les Zébrures d’automne

des Francophonies – Des écritures à la scène

Chacun pour un, deux pour tous est une pièce écrite par le camerounais Édouard Elvis Bvouma, inspirée d’un fait historique réel. En juin 1940, les nazis débarquent à Chartres et abattent des dizaines de tirailleurs faits prisonniers après une rude résistance.

Alors que l’armée s’est enfuie, seul le préfet Jean Moulin et quelques fonctionnaires sont restés à leurs postes. Le préfet est contraint par les nazis de signer un document attribuant la mort de civils aux troupes africaines. Il refuse et sera enfermé dans une cellule où il passe la nuit avec un tirailleur. C’est la rencontre entre un futur résistant et un tirailleur sénégalais, mais aussi celle de deux continents.

Portée par deux comédiens, cette fresque intime et politique mêle fiction et réalité dans une écriture polyphonique. Le spectacle explore les rapports entre mémoire, colonisation et résistance, en croisant les destins de deux hommes, deux cultures, deux récits. La mise en scène, épurée et inventive, repose sur un dispositif sobre où les acteurs naviguent entre narration et incarnation, jouant à reconstituer l’Histoire sous les yeux du public non sans un certain humour !

Théâtre Jean Lurçat 16 avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « resa@snaubusson.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 83 09 09 »}]

Théâtre – Création

Cie Contexthéâtral