Chahut Théâtre Municipal Sens
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Chahut
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Après le triomphe du Cabaret Extraordinaire, une création totale, paillettes, vertiges et dérision
Des artistes musiciens, chanteurs, danseurs, ont investi un théâtre fermé. Un soir d’alerte, le lieu sert de refuge, un public s’improvise. Les artistes se lancent alors dans un show improbable avec leur corps, leur voix, leur singularité… et la situation !
Un hommage au spectacle vivant.
Une grande liberté de ton… C’est beau, insolite. TÉLÉRAMA
Surprise, émerveillée, la salle est pliée en deux. LE FIGARO
La scène à contre-courant Armelle Hédin sort des sentiers battus en imposant des créations qui mêlent danse, théâtre, cirque et mime. QUESTIONS DE FEMMES
Écrit avec et interprété par Guillaume Farley
Nina Mininga
Alexandre Jean
Inès Valarcher | Eloïse Rignon
Thomas Trichet | Vincent Maggioni
Mise en Scène Armelle Hédin
Scénographie Benoît Afnaïm
Costumes Olga Papp, assistée de Jeanne Binard
Lumière | Son Quentin Régnier
Chorégraphies Armelle Hédin, Nina Mininga
Coaching vocal Céline Bothorel
Assistanat mise en scène Lou-Ann Leygnac
Assistanat production Louison Rulliat
Crédit photo Nicolas Davis
Vidéo Nicolas Davis Stella K
Production Avril en Septembre
Coproduction Le Centre d’Art et de Culture de Meudon, Le Théâtre Georges-Leygues de Villeneuve sur Lot, La Boîte à Clous de Limeil Brévanne, L’Art en Vie, PROARTI et les généreux participants de la collecte
Partenaires et Soutiens Le Théâtre Municipal de Sens, L’Avant-Scène de Cognac, La Comédie de Picardie-Amiens, L’Aqueduc de Dardilly, Le Relais culturel d’Haguenau, Le Studio Legato, Le Centre Clavel & Le Théâtre des Rêves
Durée 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Chahut
L’événement Chahut Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
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