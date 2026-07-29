Chahut Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Chahut

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Après le triomphe du Cabaret Extraordinaire, une création totale, paillettes, vertiges et dérision

Des artistes musiciens, chanteurs, danseurs, ont investi un théâtre fermé. Un soir d’alerte, le lieu sert de refuge, un public s’improvise. Les artistes se lancent alors dans un show improbable avec leur corps, leur voix, leur singularité… et la situation !

Un hommage au spectacle vivant.

Une grande liberté de ton… C’est beau, insolite. TÉLÉRAMA

Surprise, émerveillée, la salle est pliée en deux. LE FIGARO

La scène à contre-courant Armelle Hédin sort des sentiers battus en imposant des créations qui mêlent danse, théâtre, cirque et mime. QUESTIONS DE FEMMES

Écrit avec et interprété par Guillaume Farley

Nina Mininga

Alexandre Jean

Inès Valarcher | Eloïse Rignon

Thomas Trichet | Vincent Maggioni

Mise en Scène Armelle Hédin

Scénographie Benoît Afnaïm

Costumes Olga Papp, assistée de Jeanne Binard

Lumière | Son Quentin Régnier

Chorégraphies Armelle Hédin, Nina Mininga

Coaching vocal Céline Bothorel

Assistanat mise en scène Lou-Ann Leygnac

Assistanat production Louison Rulliat

Crédit photo Nicolas Davis

Vidéo Nicolas Davis Stella K

Production Avril en Septembre

Coproduction Le Centre d’Art et de Culture de Meudon, Le Théâtre Georges-Leygues de Villeneuve sur Lot, La Boîte à Clous de Limeil Brévanne, L’Art en Vie, PROARTI et les généreux participants de la collecte

Partenaires et Soutiens Le Théâtre Municipal de Sens, L’Avant-Scène de Cognac, La Comédie de Picardie-Amiens, L’Aqueduc de Dardilly, Le Relais culturel d’Haguenau, Le Studio Legato, Le Centre Clavel & Le Théâtre des Rêves

Durée 1H15 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Chahut

L’événement Chahut Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais