Chaillot Expérience Iconiques – Anne Teresa De Keersmaeker Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Chaillot Expérience Iconiques – Anne Teresa De Keersmaeker Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris samedi 19 septembre 2026.
Le temps d’un week-end, Chaillot invite le public à une immersion au cœur de son univers à travers des spectacles emblématiques, des rencontres, des archives et des ateliers. Pensé comme un moment de transmission et de partage, Iconiques célèbre un patrimoine vivant et le dialogue entre les œuvres et les générations. Après Maguy Marin la saison dernière, ce nouveau rendez-vous affirme la volonté de Chaillot de mettre en lumière celles et ceux qui marquent la scène chorégraphique.
Chaillot Expérience Iconiques met à l’honneur une grande figure de la danse contemporaine : Anne Teresa De Keersmaeker. Chorégraphe majeure, son œuvre a profondément marqué l’histoire de la danse par sa rigueur, sa musicalité et sa puissance.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit
Gratuit à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75116 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/archive/2026-2027/chaillot-experience-iconiques-anne-teresa-de-keersmaeker +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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