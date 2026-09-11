Chaillot Expérience Iconiques / Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas, Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris

Informations pratiques

Chaillot Expérience Iconiques / Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas 19 et 20 septembre Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chaillot Expérience Iconiques met à l’honneur une grande figure de la danse contemporaine : Anne Teresa De Keersmaeker. Chorégraphe majeure, son œuvre a profondément marqué l’histoire de la danse par sa rigueur, sa musicalité et sa puissance. Le cœur de ce Chaillot Expérience Iconiques repose sur la pièce Rosas danst Rosas, créée en 1983, qui est en tournée depuis plus de quarante ans.

Le temps d’un week-end, Chaillot invite le public à une immersion au cœur de son univers à travers des spectacles emblématiques, des rencontres, des archives et des ateliers.

Au programme :

Exposition Sub Rosa : ou quand Rosas danst Rosas, créé en 1983, est replacé dans le contexte bruxellois des années 1980.

Installation vidéo multi-écrans : projections de la pièce Rosas danst Rosas captée à différentes périodes sur une mosaïque d’écrans vidéo.

Ateliers d’art plastique

Atelier de pratique de danse avec le danseur chorégraphe Solal Mariotte.

Performance SUPERCAST : une performance unique avec 50 jeunes – 20 étudiants du CNSMDP, 20 enfants entre 6 et 11ans et 10 adolescents entre 12 et 16 ans – qui se rassemblent pour créer une impressionnante version in situ de Rosas danst Rosas, qui se déploiera dans tous les espaces du théâtre.

Film : projection du film Rosas danst Rosas de Thierry de Mey, une magistrale adaptation cinématographique du spectacle.

Spectacle : Hoketus d’Anne Teresa De Keersmaeker avec José Paulo dos Santos et Lav Crnčević.

DJ set musique des années 1980 (le samedi soir) avec Sandy Williams

Détails et horaires disponibles sur theatre-chaillot.fr

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro 75116 Paris Paris 75016 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France 01 53 65 30 00 http://www.theatre-chaillot.fr [{« link »: « https://theatre-chaillot.fr/fr »}] Installé au cœur du Palais de Chaillot, le Théâtre National de Chaillot, qui est devenu en 2016 Chaillot – Théâtre national de la Danse, est une des institutions culturelles les plus prestigieuses de Paris, non seulement pour la place unique qu’il occupe dans l’histoire du spectacle vivant – notamment dans la grande aventure du Théâtre national populaire fondé par Firmin Gémier, puis porté et développé par une personnalité mythique, Jean Vilar – mais aussi dans celle de la France et du Monde puisque c’est dans la grande salle du théâtre que fut signée, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Lieu exceptionnel de la capitale Il donne accès à trois salles de spectacle, dont une des plus grandes salles de Paris : la salle Jean Vilar (1 200 places). Le Foyer de la danse, qui fait face aux fontaines du Trocadéro, à la tour Eiffel et au Champ-de-Mars, offre de jour comme de nuit l’une des vues les plus célèbres du monde. Les espaces publics du théâtre abritent en outre une importante collection de sculptures, peintures, fresques et pastels signés des plus grands artistes de l’époque : Paul Belmondo, Louis Billotey, Pierre Bonnard, Maurice Brianchon, Roger Chapelain-Midy, Maurice Denis, Othon Friesz, Henri Laurens, Aristide Maillol ou encore Édouard Vuillard. Chaillot – Théâtre national de la Danse est l’un des cinq théâtres nationaux français (établissements publics dont les missions sont définies par l’État) et le seul à porter un projet construit autour et à partir de la danse. Placé sous une tutelle double, celle du ministère de la Culture et de la Communication et celle du ministère du Budget, il est dirigé depuis avril 2021 par le chorégraphe Rachid Ouramdane.

Le bar-restaurant Bandes de Cheffes vous accueille au cours du week-end des Journées européennes du patrimoine. Brunch, restauration, snack-bar.

Spectateurs à mobilité réduite ou utilisateurs de fauteuils roulants : voir https://theatre-chaillot.fr/fr/visiteurs-en-situation-de-handicap-vsh Accès par les transports en commun Entrée Trocadéro : Metro ligne 6, 9, Bus 22, 30, 32, 63 Arrêt Trocadéro Entrée Jardins du Trocadéro : Bus 72 – Arrêt Pont D’Iéna / Bus 82 et 30 Arrêt Varsovie

Spectacle

© Anne Van Aershot