lundi 14 septembre 2026 · Pas de lieu précis. Invitation aux entreprises et salariés à s'inscrire su challenge · Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Challenge de la Mobilité 2026

Pas de lieu précis. Invitation aux entreprises et salariés à s’inscrire su challenge – Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-14

La 6è édition du challenge de la mobilité .

Depuis 2021, Mâconnais-Beaujolais Agglomération, en tant que collectivité participante, offre la possibilité aux établissements publics, privés ou associatifs du territoire de s’inscrire à ce challenge et de relever ensemble le défi d’une mobilité durable.

Organisée par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, cette semaine de mobilisation permet d’inciter les usagers à utiliser un mode alternatif à la voiture individuelle pour leurs trajets domicile-travail. D’autres modes de déplacements sont à privilégier comme le covoiturage, les transports en commun, le vélo, la marche à pied ou déjeuner sur place pour éviter un aller-retour.

L’objectif étant d’encourager les changements durables de comportement et de pérenniser les bonnes pratiques en matière de mobilité.

Pour l’Agglomération, cette action s’inscrit aussi dans une politique plus globale de sensibilisation auprès des usagers, pour contribuer à la réduction de la congestion du trafic, de l’accidentologie et à l’amélioration de la qualité de l’air.

Mâconnais-Beaujolais Agglomération organisera une remise de prix en novembre prochain. Un gagnant sera désigné dans chacune des catégories suivantes

-établissement de plus de 250 salariés ;

-établissement entre 50 et 249 salariés ;

-établissement de 10 à 49 salariés ;

-établissement de 1 à 9 salariés.

Des goodies seront également offerts à toutes les personnes inscrites afin de les remercier pour leur participation. .

Pas de lieu précis. Invitation aux entreprises et salariés à s’inscrire su challenge – Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 91 52 79 x.herrycruz@mb-agglo.com

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English : Challenge de la Mobilité 2026

L’événement Challenge de la Mobilité 2026 Mâcon a été mis à jour le 2026-08-11 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès