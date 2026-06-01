Challenge du diable dans la vallée du Lot Saint Géry-Vers
Challenge du diable dans la vallée du Lot Saint Géry-Vers samedi 27 juin 2026.
Saint Géry-Vers
Challenge du diable dans la vallée du Lot
Saint Géry-Vers Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Il s'agit d'un événement sportif nature
Il s'agit d'un événement sportif nature. Plusieurs disciplines sont proposées cross triathlon (nage, VTT, trail), swim run (alternance de nage et course à pied), nage en eau libre (avec ou sans palmes) dans la rivière Lot.
Plusieurs distances sont proposées, à faire seul ou en duo, au plus proche de la nature dans le charmant village de Vers, avec des vues et des paysages magnifiques. Deux associations cadurciennes sont à l'initiative de ce 1er challenge du diable Cahors Triathlon et le Club de Plongée des Compagnons de Neptune.
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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie contact@cahorstriathlon.com
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English :
It's a natural sporting event
L’événement Challenge du diable dans la vallée du Lot Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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