Challenge du diable dans la vallée du Lot Saint Géry-Vers samedi 27 juin 2026.

Saint Géry-Vers

Challenge du diable dans la vallée du Lot

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Il s'agit d'un événement sportif nature

Il s'agit d'un événement sportif nature. Plusieurs disciplines sont proposées cross triathlon (nage, VTT, trail), swim run (alternance de nage et course à pied), nage en eau libre (avec ou sans palmes) dans la rivière Lot.

Plusieurs distances sont proposées, à faire seul ou en duo, au plus proche de la nature dans le charmant village de Vers, avec des vues et des paysages magnifiques. Deux associations cadurciennes sont à l'initiative de ce 1er challenge du diable Cahors Triathlon et le Club de Plongée des Compagnons de Neptune.

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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie contact@cahorstriathlon.com

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English :

It's a natural sporting event

L’événement Challenge du diable dans la vallée du Lot Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cahors Vallée du Lot