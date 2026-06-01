Saint Géry-Vers

Natura Danse

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Sous les arbres et le ciel ouvert, un voyage entre danse organique et Ecstatic Dance au casque.

Guidés par les éléments, le mouvement et la musique, nous vous invitons à une immersion sensorielle en pleine nature, entre présence, liberté et connexion au vivant.

Sous les arbres et le ciel ouvert, un voyage entre danse organique et Ecstatic Dance au casque.

Guidés par les éléments, le mouvement et la musique, nous vous invitons à une immersion sensorielle en pleine nature, entre présence, liberté et connexion au vivant.

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Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie +33 6 86 87 08 15

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English :

Under the trees and open sky, a journey between organic dance and Ecstatic Dance on headphones.

Guided by the elements, movement and music, we invite you to a sensory immersion in nature, between presence, freedom and connection to the living.

L’événement Natura Danse Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot