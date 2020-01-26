Challenge Fab & Lab 2020, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Challenge Fab & Lab 2020 Dimanche 26 janvier 2020, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-01-26T10:00:00+01:00 – 2020-01-26T19:00:00+01:00

Fin : 2020-01-26T10:00:00+01:00 – 2020-01-26T19:00:00+01:00

Quelque soit votre passion ou votre domaine de compétences, participez au Challenge FabLab, un hackathon imaginé par le Carrefour numérique², une collaboration entre le monde des maker·euse·s et celui de la recherche.Vous aurez 48h pour trouver une solution open source à l’un des 4 challenges ci-dessous, issus de la recherche.

Vous tenterez de réaliser, en équipe, un prototype, une application, etc. à l’aide des outils et ressources du Carrefour numérique².

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-participation-au-challenge-fab-lab-1575554559 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Vous tenterez de réaliser, en équipe, un prototype, une application, etc. à l’aide des outils et ressources du Carrefour numérique² Innovation – recherche – industrie – ingenierie Activités et animations