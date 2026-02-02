Challenge Pascal Urbanoje Pont-Salomon
Challenge Pascal Urbanoje Pont-Salomon samedi 26 septembre 2026.
Challenge Pascal Urbanoje
Maison de la pêche Pont-Salomon Haute-Loire
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
2026-09-26
L’AAPPMA Les Amis de la Semène organise le challenge Pascal Urbanoje.
Plus d’informations à venir.
Maison de la pêche Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 74 44 29 lesamisdelasemene@gmail.com
English :
AAPPMA Les Amis de la Semène organizes the Pascal Urbanoje challenge.
More information to come.
