Challenge Pascal Urbanoje Pont-Salomon

Challenge Pascal Urbanoje

Maison de la pêche Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

2026-09-26

L’AAPPMA Les Amis de la Semène organise le challenge Pascal Urbanoje.

Plus d’informations à venir.

Maison de la pêche Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 74 44 29 lesamisdelasemene@gmail.com

English :

AAPPMA Les Amis de la Semène organizes the Pascal Urbanoje challenge.

More information to come.

