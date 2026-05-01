Giffaumont-Champaubert

Challenge Watermen

Station nautique de Giffaumont Champaubert Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Formez un binôme pour réaliser 4 épreuves nautiques et réaliser le meilleur temps pour gagner la compétition ! Jet-ski, Voile, Paddle et Kayak sont au programme !

Dans une ambiance festive et conviviale, 10 équipes s’affronteront sur ces 4 sports !

Accessible dès 16 ans !Les personnes mineures doivent avoir une autorisation parentale pour participer aux 4 sports.

Une personne par groupe doit savoir naviguer en voile.

Rendez-vous à 10h pour le Jet-ski ( un tour de reconnaissante puis parcours chronométré)

De 13h à 15h se déroulera la compétition de voile.

A 16h il y aura le kayak chronométré longue distance.

La compétition de paddle se déroulera durant la journée au centre de Funcenter.

Les résultats seront annoncés à 17h30 ! .

Station nautique de Giffaumont Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 tourisme@lacduder.com

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English :

L’événement Challenge Watermen Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne