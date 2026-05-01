Challenge Watermen Giffaumont-Champaubert
Challenge Watermen Giffaumont-Champaubert samedi 30 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Challenge Watermen
Station nautique de Giffaumont Champaubert Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Formez un binôme pour réaliser 4 épreuves nautiques et réaliser le meilleur temps pour gagner la compétition ! Jet-ski, Voile, Paddle et Kayak sont au programme !
Dans une ambiance festive et conviviale, 10 équipes s’affronteront sur ces 4 sports !
Accessible dès 16 ans !Les personnes mineures doivent avoir une autorisation parentale pour participer aux 4 sports.
Une personne par groupe doit savoir naviguer en voile.
Rendez-vous à 10h pour le Jet-ski ( un tour de reconnaissante puis parcours chronométré)
De 13h à 15h se déroulera la compétition de voile.
A 16h il y aura le kayak chronométré longue distance.
La compétition de paddle se déroulera durant la journée au centre de Funcenter.
Les résultats seront annoncés à 17h30 ! .
Station nautique de Giffaumont Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 tourisme@lacduder.com
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English :
L’événement Challenge Watermen Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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