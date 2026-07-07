Chamboulé Alexis le Rossignol Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Chamboulé Alexis le Rossignol

Jeudi 28 janvier 2027 de 20h30 à 21h45.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:30:00

fin : 2027-01-28 21:45:00

Date(s) :

2027-01-28

Un cheminement qui se dévoile

Après 150 représentations à guichet fermé de son deuxième spectacle Le Sens de la Vie, Alexis Le Rossignol revient sur scène avec Chamboulé , un nouvel opus qui n’aurait jamais dû exister.

Chamboulé , c’est l’histoire d’un humoriste lancé dans l’écriture d’un nouveau spectacle, mais rapidement rattrapé par la vie et son lot d’imprévus — parmi lesquels une future paternité qui vient bousculer ses plans.

Connu pour sa capacité à rendre drôle n’importe quel sujet, Alexis Le Rossignol déploie avec finesse et autodérision sa vision d’un monde bouleversé et bouleversant, en explorant comme à son habitude, les multiples thèmes qui font sa signature, bien au-delà de ce seul événement.



Production Les Productions Adonis et Voies Parallèles Production

De et Avec Alexis le Rossignol .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Journey That Unfolds

L’événement Chamboulé Alexis le Rossignol Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis