Chamboulé Alexis le Rossignol Théâtre de Pertuis Pertuis
jeudi 28 janvier 2027 · Théâtre de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Chamboulé Alexis le Rossignol
Jeudi 28 janvier 2027 de 20h30 à 21h45.
167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:30:00
fin : 2027-01-28 21:45:00
Date(s) :
2027-01-28
Un cheminement qui se dévoile
Après 150 représentations à guichet fermé de son deuxième spectacle Le Sens de la Vie, Alexis Le Rossignol revient sur scène avec Chamboulé , un nouvel opus qui n’aurait jamais dû exister.
Chamboulé , c’est l’histoire d’un humoriste lancé dans l’écriture d’un nouveau spectacle, mais rapidement rattrapé par la vie et son lot d’imprévus — parmi lesquels une future paternité qui vient bousculer ses plans.
Connu pour sa capacité à rendre drôle n’importe quel sujet, Alexis Le Rossignol déploie avec finesse et autodérision sa vision d’un monde bouleversé et bouleversant, en explorant comme à son habitude, les multiples thèmes qui font sa signature, bien au-delà de ce seul événement.
Production Les Productions Adonis et Voies Parallèles Production
De et Avec Alexis le Rossignol .
Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
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English :
A Journey That Unfolds
L’événement Chamboulé Alexis le Rossignol Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis
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